В Пензе представители власти оценили темпы строительства новых корпусов детсадов Образование

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Заместители председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев и Олег Ягов, министр образования региона Александр Воронков, избранный глава администрации Пензы Андрей Лузгин и вице-мэр Магомед Агамагомедов оценили темпы строительства четырех новых корпусов детских садов.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Первой точкой визита стала стройплощадка на улице Набережной реки Мойки, где трудятся специалисты ООО «Универсал СК», а готовность объекта превышает 30%.

Как отметил Магомед Агамагомедов, работы ведутся с опережением графика.

Затем участники выездного совещания посетили улицу Измайлова, где пристрой возводит ООО «Стройинжениринг». Готовность здания на данный момент оценивается в 15%.

Комментируя увиденное, Андрей Лузгин назвал темпы работ недостаточными.

«Данный объект надо взять под особый контроль», — сказал он, обратив особое внимание на наружные сети теплоснабжения, которые будут выделяться на фоне нового корпуса.

Следующим пунктом визита стала площадка на улице Антонова, где ООО «Фаворит» выполнило примерно 40% от запланированного объема работ.

При обсуждении хода строительства Олег Ягов предложил выбрать для фасада более светлое и яркое цветовое решение, чем это предусмотрено эскизом.

Также представители власти осмотрели участок поблизости, который сформирован под возведение еще одного дошкольного учреждения рядом с действующим филиалом детсада №5.

В завершение выездного совещания чиновники посетили улицу Депутатскую, где задействованы специалисты ООО «Ситистрой», а новый корпус детсада готов на 70%.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам осмотра всех четырех объектов сделан вывод, что в целом работы ведутся по графику, ввести новые корпуса в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.