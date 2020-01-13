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Министр отметил высокий уровень знаний пензенских участников олимпиады по русскому языку

12:36 | 13.01.2020 | Образование

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Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил высокий уровень знаний участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Министр отметил высокий уровень знаний пензенских участников олимпиады по русскому языку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы самые одаренные по данному предмету. Я уверен, что вы не волнуетесь, потому что ваши знания далеко за предметной областью», — сказал он, обращаясь к участникам регионального этапа, организованного на базе губернского лицея Пензы в понедельник, 13 января.

Александр Воронков назвал присутствующих «тонкими знатоками русского языка».

Министр выразил уверенность в том, что они добьются хороших результатов, достойно представят Пензенскую область на всероссийском этапе, а также будут всячески пропагандировать русский язык.

Отдельно Александр Воронков поблагодарил педагогов, занимавшихся подготовкой школьников.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019–2020 учебном году в региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку прошли 90 учащихся 9–11 классов из Пензенской области.

Итоговый этап олимпиады по этому предмету пройдет в Башкирии с 5 по 11 апреля.

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