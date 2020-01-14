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В Первомайском районе Пензы учреждения образования погасили долги по контрактам

12:40 | 14.01.2020 | Образование

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. 26 образовательных организаций погасили задолженность в размере более 14 млн. рублей по исполненным муниципальным контрактам после вмешательства прокуратуры Первомайского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Первомайском районе Пензы учреждения образования погасили долги по контрактам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, задолженность сформировалась по состоянию на 1 октября 2019 года перед субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе за теплоснабжение и горячее водоснабжение.

«Поскольку неисполнение обязанности по оплате выполненных работ по договорам влечет нарушение прав и законных интересов организаций и индивидуальных предпринимателей, создает предпосылки наступления негативных последствий для их финансово-хозяйственной деятельности [...] прокурор Первомайского района Пензы внес исполняющему обязанности главы администрации города представление об устранении выявленных нарушений», — пояснила собеседница агентства.

Представитель надзорного ведомства добавила, что в результате принятых мер задолженность была полностью погашена к 1 января 2020 года.

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