В Пензе пройдет очный тур конференции учащихся «Эврика» Образование

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Очный тур XI областной конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» пройдет в Пензенском государственном университете в среду, 29 января.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, мероприятие будет организовано в рамках фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты ХХI века».

«К защите допущено 65 работ учащихся из 25 образовательных организаций», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что на конференции предусмотрено девять секций: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника», «Робототехника», «Энергосберегающие технологии», «Экспериментальная и прикладная физика», «Программирование и вычислительная техника», «Мультимедийные технологии», «Астрономия и космонавтика».