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Родителям пензенских выпускников предложили написать ЕГЭ по истории

13:07 | 04.02.2020 | Образование

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Пензенская область в четвертый раз присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет 19 февраля и будет посвящена Году памяти и славы.

Родителям пензенских выпускников предложили написать ЕГЭ по истории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, в этот день родители выпускников смогут на себе испытать, что предстоит их детям — от момента прохождения через рамку металлодетектора в пункте проведения экзамена до сдачи ЕГЭ по истории и ожидания результатов.

«Помимо родителей, участие в акции примут заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр образования региона Александр Воронков», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что после пробного экзамена, который в Пензе пройдет в стенах школы №66, состоится круглый стол «Особенности организации ЕГЭ в 2020 году».

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