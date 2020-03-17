В Пензе опровергли информацию о рейдах по выявлению детей, гуляющих на улицах Образование

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о проведении в Пензе рейдов по школам и улицам с целью выявления несовершеннолетних, находящихся вне дома, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Проведение вышеназванных мероприятий не планировалось ни управлением образования города Пензы, ни министерством образования», — подчеркивается в тексте.

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«Еще раз обращаемся к родителям: верьте только проверенной информации, размещенной на сайте министерства образования, управления образования Пензы и портале правительства Пензенской области», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Школьники с 17 марта отправлены на каникулы.