Группы кратковременного пребывания рекомендовано организовать для учащихся начальной школы Образование

Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области рекомендовало организовать группы кратковременного пребывания для учащихся начальной школы с понедельника, 23 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, их формирование будет производиться на основании личных заявлений от родителей или законных представителей.

«Численность группы в одном классе не должна превышать 12 человек. При этом необходимо выполнять все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором: проводить «утренние фильтры», обеспечить соблюдение личной гигиены учащимися, теплового режима в помещениях и их проветривание», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для детей «должна быть организована позитивная занятость».

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В министерстве уточнили, что окончательное решение о создании кратковременных групп будут принимать муниципальные органы управления образованием.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Учащиеся с 17 марта отправлены на каникулы.

С 1 апреля школы Пензенской области временно перейдут на дистанционное обучение.