Пензенская школа №37 получит грант на патриотический проект Образование

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Средняя общеобразовательная школа №37 города Пензы вошла в число победителей конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, заявка пензенской школы по итогам оценки заняла в общем рейтинге восьмое место. Предлагаемый размер гранта составляет 2 млн. 201 тыс. рублей.

Предполагается, что с использованием этих средств учреждение реализует проект «Подвиг на Сурском рубеже».

Читайте также

Необходимо привлечь внимание к Сурскому оборонительному рубежу — Олег Ягов

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, данная инициатива направлена на привлечение внимания к трудовому подвигу участников строительства в 1941–1942 годах оборонительного рубежа, проходившего по территории региона.

«Реализация проекта полностью основана на краеведческом материале, а формы и методы его подачи подросткам, школьникам и молодежи позволят вовлечь их в туристско-краеведческую деятельность», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что активисты примут участие в исследовательской экспедиции «Живая память поколений», будут организованы экскурсии «Героические страницы Сурского рубежа», а также военно-историческая реконструкция.