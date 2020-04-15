Пензенские школы передали учителям и ученикам более 1 тыс. компьютеров и ноутбуков Образование

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Образовательные организации Пензенской области передали более 1 тыс. компьютеров, ноутбуков и нетбуков учителям и ученикам во временное пользование на период дистанционного обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования региона.

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По информации ведомства, в первую очередь техника направлена в малообеспеченные многодетные семьи, в которых есть выпускники и дети младшего возраста.

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Таким образом Пензенская область подключилась к реализации благотворительной программы «Помоги учиться дома».

Первыми к ней присоединились школы, которые в 2020 году участвуют в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» и планируют покупку нового компьютерного и интерактивного оборудования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 17 по 31 марта школы Пензенской области были распущены на каникулы.

В апреле обучение организовано в дистанционном формате.