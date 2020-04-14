Пензенская область подключится к реализации программы «Помоги учиться дома» Образование

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Пензенская область подключится к реализации благотворительной программы «Помоги учиться дома», которая предусматривает сбор компьютеров для нуждающихся школьников, чтобы они могли дистанционно обучаться во время пандемии коронавируса.

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О ее старте объявили Агентство стратегических инициатив (АСИ), Минпросвещения РФ и «Единая Россия».

При реализации программы АСИ будет сотрудничать с партнерами на федеральном и региональном уровнях, привлекая некоммерческие организации (НКО), фонды, волонтерские объединения, разработчиков образовательных платформ и провайдеров. Информацию о семьях, в которых у детей нет компьютеров, Минпросвещения получит через педагогов всех российских школ. Таким образом, будет сформирована единая база данных.

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«Единая Россия» в свою очередь будет привлекать к акции крупных партнеров, собирать оборудование и распределять его по регионам.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, власти региона поддержат данную инициативу.

«Часть семей мы постараемся обеспечить техникой, которую смогут передать министерства и ведомства, а также школы, куда мы закупаем новую технику в этом году», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона.

Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову во взаимодействии с региональным Минфином проанализировать возможности региона и муниципальных образований, а также обратиться к общественным организациям.

«Давайте вместе с нашими партнерами из «Единой России» составим список нуждающихся семей по городам и районам Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.