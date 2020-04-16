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В Пензе около 10 тыс. школьников получат сухие пайки

11:58 | 16.04.2020 | Образование

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Около 10 тыс. детей, имеющих право на льготное питание в школах Пензы, получат сухие пайки, поскольку в период по 30 апреля обучение проходит дистанционно из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе около 10 тыс. школьников получат сухие пайки

Фото: Penza-gorod.ru

«Сухой паек предназначен для школьников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, а также для детей из многодетных семей, которые получают полную компенсацию за горячее питание в учреждениях образования. Пользующиеся льготами на питание школьники из малоимущих семей, в том числе сироты и дети, состоящие на учете в тубдиспансере, будут обеспечены продуктовым набором в 50-процентном размере», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что в продуктовый набор включены мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, рис, геркулес, сахар, а также сгущенное молоко, конфеты, сок и печенье.

«Выдачу наборов планируется начать на следующей неделе в школах по месту обучения детей», — сказали в администрации Пензы.

В мэрии отметили, что на эти цели из бюджета города будет направлено более 9 млн. рублей.

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