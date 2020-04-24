В общежитии пензенского вуза зафиксирована вспышка коронавируса Образование

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирована в общежитии одного из пензенских вузов. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

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«Есть у нас вспышка среди студентов иностранных в университете строительном. Там, естественно, карантинные мероприятия. Госпитализировано определенное количество с «клиникой» людей. Есть восемь случаев подтвержденных», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

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Михаил Перекусихин пояснил, что все общежитие находится на карантине.

«В том числе Росгвардия контролирует это, чтобы [...] не было желания, как говорится, погулять», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 четверга, 23 апреля, в Пензенской области подтверждено 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27-ми.