EN
10:51:24 Пятница, 24 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В общежитии пензенского вуза зафиксирована вспышка коронавируса

09:49 | 24.04.2020 | Образование

Печать

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирована в общежитии одного из пензенских вузов. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

В общежитии пензенского вуза зафиксирована вспышка коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть у нас вспышка среди студентов иностранных в университете строительном. Там, естественно, карантинные мероприятия. Госпитализировано определенное количество с «клиникой» людей. Есть восемь случаев подтвержденных», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

Читайте также

Очаг коронавируса выявлен в психоневрологическом интернате под Пензой

Михаил Перекусихин пояснил, что все общежитие находится на карантине.

«В том числе Росгвардия контролирует это, чтобы [...] не было желания, как говорится, погулять», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 четверга, 23 апреля, в Пензенской области подтверждено 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27-ми.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 232 Михаил Перекусихин назвал число очагов распространения коронавируса в Пензенской области
Оборот оптовой торговли в Пензенской области за I квартал составил 77,5 млрд. рублей Жителей Пензы призвали не откладывать оплату квитанций за отопление и горячую воду
В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России В Пензенской области индекс промпроизводства за I квартал 2020 года составил 106,1%
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement