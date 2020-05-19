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В Пензенской области стартовал региональный этап чемпионата по финансовой грамотности

11:22 | 19.05.2020 | Образование

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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Региональный этап всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников стартовал в Пензенской области в онлайн-формате.

В Пензенской области стартовал региональный этап чемпионата по финансовой грамотности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства финансов региона, состязания объединили более 5 тыс. учащихся из 15 субъектов РФ.

Программа регионального этапа включает в себя коммуникативные и финансовые «бои», а также финал. Итоги будут подведены 20 мая.

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди школьников проводится впервые.

В ноябре и декабре 2019 года в Пензенской области состоялось 30 школьных этапов, в феврале 2020-го — три муниципальных: в Пензе, Кузнецке и Сердобске.

Предполагается, что финал чемпионата будет организован в детском центре «Орленок».

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