В Пензенской области появился первый мобильный технопарк Образование

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Первый мобильный технопарк «Квантотрак» поступил в Пензенскую область.

Фото: Pnzreg.ru

Детский технопарк, созданный на базе передвижной автомобильной станции, призван помочь организовать обучение по программам инженерной направленности детей, проживающих в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, «Квантотрак» будет работать в Кижеватово, Алферьевке, Шемышейке, Городище, в школе №1 Мокшана и школе №8 Каменки.

На территории каждой школы в течение учебного года мобильный технопарк будет находиться трижды по 14 дней.

В первую половину дня оборудование «Квантотрака» поможет дополнить занятия по предметной области «Технология», во вторую — дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленностей.