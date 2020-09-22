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Роспотребнадзор отменил обязательные справки после пропуска одного дня в детсаду и школе

11:29 | 22.09.2020 | Образование

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Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области направило в адрес министерства образования и Минздрава региона новые рекомендации по приему детей в организованные коллективы после их отсутствия, согласно которым теперь наличие справки от врача о состоянии здоровья ребенка после пропуска одного дня в детсаду или школе не является обязательным.

Роспотребнадзор отменил обязательные справки после пропуска одного дня в детсаду и школе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в письме руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Перекусихина от 21 сентября (копия имеется в распоряжении ИА «PenzaNews»), после перенесенного заболевания, а также в случае отсутствия более пяти дней, за исключением выходных и праздничных, детей будут принимать в детсады только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии контакта с инфекционным больным.

«Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра», — добавляется в тексте.

В нем также поясняется, что если ребенок перенес коронавирус или был в контакте с заразившимся COVID-19, посещение им образовательной организации допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии противопоказаний для пребывания в учреждении.

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«Вопросы организации учебного процесса и допуска обучающихся и после пропуска учебных занятий по уважительной причине (не по болезни) устанавливаются внутренним распорядком работы общеобразовательной организации», — уточняется в письме.

В нем указано, что данные рекомендации сформулированы с учетом складывающейся эпидситуации и сохранения невысокого процента детей до 14 лет — 16,9% — в общей структуре заболевших ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 сентября в ходе пресс-конференции в министерстве образования Пензенской области заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова заявила, что наличие справки от врача о состоянии здоровья ребенка после отсутствия в детском саду или школе даже в течение одного дня является обязательным.

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