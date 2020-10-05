В Пензе обновлена галерея педагогической славы Образование

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, обновлена в сквере неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета в День учителя.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В нее занесены победитель областного конкурса «Учитель года» Дарья Басова, а также призеры — Илья Мурылев, Ольга Сазонова, Сергей Гаранин и Марина Шуваева.

На одном из стендов размещена фотография победителя конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» Лилии Огородновой.

Помимо этого, в галерею славы занесены победители конкурса на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности Оксана Фомина, Елена Веденяпина, Лариса Казакова, Наталия Кислякова, Алексей Кузнецов, Светлана Майданова, Марина Мартынова и Галина Перепелкина.