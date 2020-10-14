Перечень вакансий по программе «Земский учитель» в Пензенской области составят к декабрю Образование

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Перечень вакантных должностей в рамках программы «Земский учитель» на 2021 год планируется утвердить в Пензенской области не позднее 1 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Проводится мониторинг кадрового обеспечения и имеющихся в общеобразовательных организациях муниципальных районов области вакансий учителей с целью формирования единого перечня, который в последующем станет основой конкурсного отбора среди педагогов – претендентов на право получения единовременной денежной выплаты в размере 1 млн. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что основные критерии отбора остались прежними: возраст до 55 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, при этом претендент должен быть готов принять на себя обязательство переехать в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тыс. человек и отработать в течение 5 лет при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты в соответствии с трудовым договором.

В 2020 году в рамках программы «Земский учитель» приступили к работе три педагога.