EN
17:24:11 Среда, 14 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Перечень вакансий по программе «Земский учитель» в Пензенской области составят к декабрю

09:49 | 14.10.2020 | Образование

Печать

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Перечень вакантных должностей в рамках программы «Земский учитель» на 2021 год планируется утвердить в Пензенской области не позднее 1 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Перечень вакансий по программе «Земский учитель» в Пензенской области составят к декабрю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проводится мониторинг кадрового обеспечения и имеющихся в общеобразовательных организациях муниципальных районов области вакансий учителей с целью формирования единого перечня, который в последующем станет основой конкурсного отбора среди педагогов – претендентов на право получения единовременной денежной выплаты в размере 1 млн. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что основные критерии отбора остались прежними: возраст до 55 лет, наличие среднего профессионального или высшего образования, при этом претендент должен быть готов принять на себя обязательство переехать в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тыс. человек и отработать в течение 5 лет при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты в соответствии с трудовым договором.

В 2020 году в рамках программы «Земский учитель» приступили к работе три педагога.

Новости партнеров
Читайте также
Штраф в 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пензенской области за несоблюдение карантина В Пензенской области мужчина приговорен к полутора годам колонии за сбыт фальшивой купюры
В Кузнецком районе более 100 безработных получали пособие после утраты права на него В Пензе за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, в Заречном — пять
В Пензенской области за два года планируется выполнить капремонт 26 школьных спортзалов В Пензе директор медорганизации стала жертвой мошенничества при покупке перчаток
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама