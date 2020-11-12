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В Пензенской области школьные каникулы продлевать не будут, дети вернутся к очной учебе

15:13 | 12.11.2020 | Образование

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области проанализировало ситуацию с заболеваемостью учащихся и педагогов в подведомственных учреждениях и приняло решение о том, что школьные каникулы продлены не будут, после их окончания дети вернутся к учебе в очной форме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Пензенской области школьные каникулы продлевать не будут, дети вернутся к очной учебе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что в соответствии с изменениями, внесенными в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» 10 ноября, вопрос о продлении каникул и переходе на дистанционное обучение также могут рассматривать органы местного самоуправления муниципальных образований региона.

«На сегодняшний день ни один муниципалитет не принял решение о продлении каникул или организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в дальнейшем при установлении фактов заражения COVID-19 или росте сезонной заболеваемости ОРВИ решение о переходе на дистанционное обучение будет приниматься органами местного самоуправления точечно — по каждой школе или классу — в соответствии с эпидобстановкой и алгоритмом, разработанным Роспотребнадзором.

«Данной информацией оперативно будет владеть министерство образования Пензенской области», — подчеркивается в тексте.

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