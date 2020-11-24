В Пензенской области выявлены нарушения в работе школьных столовых Образование

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили нарушения в работе школьных столовых.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проведенных проверок установлены факты занижения массы порций, несоответствия рациона питания примерному меню, использования посуды с отбитыми краями, ненадлежащей маркировки, неудовлетворительного состояния пищеблоков и неправильного хранения продуктов.

«В ряде образовательных организаций не исполнялись новые санитарно-эпидемиологические требования к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе при дезинфекции столовой посуды. Подобные недостатки имелись в школах Пензы, Бековского, Белинского, Вадинского, Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского, Шемышейского и иных районов. Кроме того, школы в Вадинском и Шемышейском районах не были обеспечены нужным количеством столовых принадлежностей, что приводило к раздаче разных блюд в одной посуде», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после прокурорского вмешательства устранены нарушения не только в работе учреждений образования, но и в деятельности организаторов питания.

«Двумя индивидуальными предпринимателями, участвующими в приготовлении обедов и завтраков для школьников Никольска, не обеспечивались должные условия хранения продуктов, использовались кухонный инвентарь и посуда с механическими повреждениями. Обществом с ограниченной ответственностью «Школьник», организующим питание в двух школах Октябрьского района Пензы, также ненадлежащим образом хранились пищевые продукты, используемые в процессе приготовления блюд для детей. Нарушения допускались сторонними организаторами питания в Ленинском районе Пензы и ЗАТО Заречный», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что с целью устранения выявленных нарушений было внесено 84 представления, принесено 12 протестов, вынесено 56 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

«Виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Руководителями образовательных организаций и хозяйствующим субъектами приняты меры к устранению нарушений законодательства», — сказали в пресс-службе.