В Пензенской области изучат опыт реализации программы «Объект образования за рубль» Образование

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным изучить опыт Москвы по открытию частных детских садов в рамках реализации программы «Объект образования за рубль».

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«Поручаю изучить опыт Москвы по открытию частных детских садов через программу «Объект образования за рубль». Что это такое? Город реализует на специальных торгах по аренде помещения, которые могут быть использованы под размещение образовательных учреждений по полным ставкам в соответствии с рыночной оценкой. Переход на льготную ставку в размере 1 рубль за 1 кв. метр в год возможен после того, как победитель торгов выполнит определенные условия», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 1 февраля.

По его словам, среди обязательных требований — получение лицензии на образовательную деятельность, выполнение нормативов по объему предоставляемых услуг, а также приведение здания в надлежащий вид.

Иван Белозерцев уточнил, что по этой программе в Москве на данный момент работает 29 организаций.

«У меня вопрос: что мешает нам это сделать?» — отметил губернатор.

Он выразил мнение, что реализация подобной программы будет выгодна и муниципалитетам, не имеющим средств на ремонт имеющихся в собственности объектов недвижимости, и бизнесу, который будет избавлен от необходимости нести расходы на приобретение нужных площадей.