Юрий Голодяев объяснил причину своего ухода из управления образования Пензы Образование

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Юрий Голодяев, который принял решение освободить должность начальника управления образования Пензы спустя 16 лет работы, объяснил свой уход стремлением сохранить здоровье.

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«Я отношусь, наверное, к немногим людям, которые должность покидают по собственному желанию. Подчеркиваю: по собственному желанию в хорошем смысле этого слова. Покидаю со спокойной совестью, с чувством исполненного долга. Работал честно. Работал не за страх, а за совесть. Работал на образование. Вы это прекрасно знаете. [...] Чтобы не было недомолвок: причина — это просто желание сохранить свое здоровье», — сказал он в ходе встречи с руководителями образовательных организаций города, состоявшейся в лицее современных технологий управления №2 в понедельник, 1 февраля.

По словам Юрия Голодяева, если раньше природный оптимизм помогал организму справляться с ежедневными нагрузками, то сейчас ситуация изменилась, и пришла пора задуматься.

Он поблагодарил главу администрации Пензы Андрея Лузгина, а в его лице — всех мэров, с которыми ему довелось работать.

«Их было шесть», — отметил чиновник.

Юрий Голодяев также выразил признательность вице-мэрам, нынешнему главе города Владимиру Мутовкину и его предшественникам.

«Благодарность за то, что всегда в лице главы и заместителей только поддержку ощущал, только помощь», — подчеркнул он.

Комментируя назначение Лилии Чащиной на пост начальника управления образования Пензы, Юрий Голодяев сказал, что рад этому.

«Рад, что Лилия Валерьевна. Рад, что она из директоров, из «наших». Желаю ей успеха. Наверное, она будет не такая, как я, и это понятно. Пожестче, наверное, чем я, ну так что же. Успехов, Лилия Валерьевна, и всяческих благ!» — пожелал он преемнице.

В завершение своей речи Юрий Голодяев обратился к присутствующим в зале директорам школ, детских садов и учреждений дошкольного образования.

«Я хочу сказать всем вам и каждому в отдельности огромное спасибо за годы, которые мы проработали вместе. Спасибо и низкий вам поклон», — резюмировал он.

Затем раздались продолжительные аплодисменты, после чего представители педагогического сообщества обратились к Юрию Голодяеву с ответным словом и вручили ему памятный подарок, символизирующий все победы, одержанные под его руководством.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Голодяев был назначен на пост начальника управления образования Пензы 4 февраля 2005 года.

С 1 февраля 2021 года он ушел в отпуск, после завершения которого не вернется к прежней работе.

С 15 марта Юрий Голодяев займет должность директора центра технологического обучения Пензы.