Лилия Чащина официально представлена в качестве руководителя управления образования Пензы Образование

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Лилия Чащина официально представлена в качестве руководителя управления образования Пензы в понедельник, 1 февраля.

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Как отметил глава администрации города Андрей Лузгин, задач перед ней стоит «ничуть не меньше», чем перед Юрием Голодяевым, который спустя 16 лет работы на посту начальника управления принял решение освободить занимаемую должность.

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«Мы видим ту скорость, с которой меняется система образования, те вызовы, на которые она должна отвечать», — отметил мэр в ходе встречи с директорами школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, состоявшейся в лицее современных технологий управления №2.

Он пожелал Лилии Чащиной успехов и призвал представителей образовательных организаций помочь ей как можно быстрее войти в курс дел.

В свою очередь новый руководитель управления выразила надежду на плодотворную совместную работу и отдельно обратилась к своему предшественнику.

«Юрий Александрович, большое Вам спасибо за те добрые слова, которые Вы мне сказали 5 лет назад, и за те слова, которые Вы сказали сегодня. Я буду стараться, коллеги», — сказала она.