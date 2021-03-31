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В Пензе победителем конкурса «Воспитатель года» стала Анастасия Солдаткина

10:24 | 31.03.2021 | Образование

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Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Воспитатель филиала №1 детского сада №7 «Ягодка» Анастасия Солдаткина стала победителем конкурса «Воспитатель года» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе победителем конкурса «Воспитатель года» стала Анастасия Солдаткина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ей вручены диплом и сертификат на 70 тыс. рублей.

Второго места удостоена воспитатель детсада №19 «Катюша» Екатерина Кидярова. Она получит вознаграждение в размере 45 тыс. рублей.

Третьей стала воспитатель филиала №2 детского сада №139 «Березка» Екатерина Артамошкина. Ей вручен сертификат на 30 тыс. рублей

XXII конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Воспитатель года» проходил в Пензе с 23 по 30 марта. В нем приняли участие семь человек.

Заочный этап включал в себя три конкурсных задания: «Интернет-портфолио», «Я мастер своего времени» и «Мой педагогический опыт». Материалы размещались и оценивались на страницах участников в интернете.

В финале воспитатели прошли два творческих испытания. Они представили визитную карточку «Здравствуйте, это я» и провели мастер-класс.

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