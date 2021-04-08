В Пензенской области создан центр опережающей профессиональной подготовки Образование

Пенза, 8 апреля 2021. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Центр опережающей профессиональной подготовки» создано в Пензенской области в соответствии с постановлением регионального правительства №64-пП от 18 февраля 2021 года.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 5 апреля. Оно будет располагаться в здании технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе на улице Центральной, 1В.

В качестве основного вида деятельности заявлено «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения».

Директором центра опережающей профессиональной подготовки назначен Дмитрий Танасов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2019 года стало известно, что Пензенская область в числе 48 субъектов РФ прошла отбор на участие в мероприятии «Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Условия выделения денежных средств предусматривали, что в 2021 году в регионе должен быть создан центр опережающей профессиональной подготовки.

По информации министерства образования Пензенской области, центр будет заниматься профессиональной ориентацией, ускоренным профобучением, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе WorldSkills.

Предполагается, что услуги на его базе ежегодно будут получать не менее 4 тыс. человек.