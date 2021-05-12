Мельниченко предложил пересмотреть требования к школьным охранникам и повысить им зарплату Образование

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил ужесточить требования к школьным охранникам и рассмотреть вопрос о повышении заработной платы лицам, отвечающим за безопасность в образовательных организациях.

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По его мнению, после трагедии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу в школе, все, что связано с пропускным режимом в образовательных организациях, требует особого внимания.

При этом Олег Мельниченко призвал подчиненных действовать «без лишней истерии».

«[Необходимо] проанализировать практику, которая на сегодняшний день есть, может быть, даже совместно с Росгвардией: как это организовано, посмотреть договора с ЧОПами, что они в себя включают», — сказал врио губернатора в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

Олег Мельниченко добавил, что люди, осуществляющие охрану школ, должны соответствовать определенным критериям.

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«Например, [можно] ввести определенные возрастные ограничения, чтобы все-таки это были относительно молодые люди. Можно включить требование к профессиональной подготовке, чтобы это были лица, служившие, например, в вооруженных силах, ветераны правоохранительных органов, в общем, люди, которые имеют какую-то базовую основную подготовку», — отметил руководитель субъекта федерации.

Также он поручил проанализировать уровень зарплат в данной сфере для принятия дальнейших управленческих решений.

«Это должна быть достойная оплата труда, потому что людям мы доверяем детей, их жизни и здоровье», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он не исключил, что объем бюджетных средств, направляемых на эти цели, будет увеличен.

«Нам надо предпринимать какие-то меры, потому что просто так обозначать, что школа охраняется, но при этом там стоит пожилая женщина, которая никакого влияния не окажет на попытку проникновения в учебное заведение, наверное, неправильно», — сказал врио губернатора.