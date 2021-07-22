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Дополнительный корпус школы №70 в Пензе примет учащихся 1 сентября

09:28 | 22.07.2021 | Образование

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Дополнительный корпус кадетской школы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №70 Пензы, в котором в настоящее время ведется ремонт, примет учащихся в День знаний, 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городского управления образования.

Дополнительный корпус школы №70 в Пензе примет учащихся 1 сентября

Фото: Guoedu.ru

«Работа по ремонту и оснащению школы №70 и ее корпусов, переданных в муниципальную собственность в 2015 году, велась поэтапно. За это время из бюджета города Пензы было выделено 16,9 млн. рублей. Проведены ремонтные работы кровли, пищеблока, мастерских, учебных кабинетов, усиление фасада, что позволило открыть еще 400 ученических мест, которые очень востребованы в микрорайоне ГПЗ», — отмечается в тексте.

По словам директора школы №70 Евгения Выборнова, в новом корпусе будут созданы современные условия для обучения 350 детей.

«Это решение очень востребовано в микрорайоне ГПЗ. Будут набраны еще 14 ученических классов», — сказал он.

В свою очередь начальник общего отдела управления образования Пензы Вера Кузнецова пояснила, что капремонт корпуса выполняется в рамках региональной программы на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов.

«Всего выделено 4,2 млн. рублей. На эти средства ведется капитальный ремонт фасада. Кроме того, за счет средств бюджета города Пензы ведется замена систем инженерных коммуникаций, внутренние ремонтные, отделочные работы общим объемом 20,9 млн. рублей. В настоящее время выполнено 80% всех работ», — уточнила она.

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