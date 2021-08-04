В Пензенской области в активную фазу вступила подготовка новых «Точек роста» в школах Образование

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Подготовка центров естественно-научной направленности «Точка роста», которые должны начать функционировать в 21 сельской школе Пензенской области в новом учебном году, вступила в Пензенской области в активную фазу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Сейчас в полном разгаре идут работы: проводится ремонт помещений в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и брендированием, а в конце августа обновленные помещения наполнятся современным учебным и компьютерным оборудованием», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на данный момент ремонт завершен в школе №1 рабочего поселка Беково и в школе села Засечного.

«Создание центров позволит расширить возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и технической направленностей, а также практическую отработку учебного материала по предметам «Физика», «Химия», «Биология». «Точки роста» будут оснащены цифровыми лабораториями, оборудованием для лабораторных работ, ученических и демонстрационных опытов, комплектами гербариев и другим современным наглядным и лабораторным оборудованием», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в 2020 году в Пензенской области было создано 35 «Точек роста» — центров цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а до конца 2024-го будет открыто еще 153.