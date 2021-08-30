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Мельниченко поручил Космачеву доложить о состоянии здания пензенского медколледжа

09:19 | 30.08.2021 | Образование

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Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поручил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеславу Космачеву подготовить доклад о состоянии здания пензенского областного медицинского колледжа.

Мельниченко поручил Космачеву доложить о состоянии здания пензенского медколледжа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поступило обращение ко мне от сотрудников пензенского областного медицинского колледжа по поводу подготовки здания к новому учебному году. [...] Надо с этим детально разобраться», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 августа.

По словам Олега Мельниченко, если все так, как изложено в обращении, надо принимать определенные шаги по организации образовательного процесса, «может быть, по какой-то временной схеме».

«Подготовить отдельный доклад по состоянию пензенского медицинского колледжа», — поставил он задачу перед Вячеславом Космачевым.

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