Дневники школьника Пензенской области поступили в учреждения образования Образование

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Дневники школьника Пензенской области, предназначенные для учеников 2–5 классов, поступили в образовательные организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В этом году выпуск посвящен Году науки и технологий», — напоминается в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что дневник представляет собой своеобразную энциклопедию истории и культуры Пензенской области.

«В нем отражены знаменательные события, памятные даты, отмечаемые в России, а также культурно-исторические места региона. На его страницах содержится краткая информация о памятниках, театрах, библиотеках, музеях Пензы и области, художниках, писателях, музыкантах, спортсменах и других выдающихся личностях, своим трудом и талантом прославивших малую Родину. Издание содержит прекрасный иллюстративный материал», — сказано в сообщении.

Впервые учащиеся получили дневник школьника Пензенской области к 1 сентября 2017 года.

Предыдущие выпуски были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, историко-культурному наследию региона, волонтерству.