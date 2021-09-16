Центр опережающей профессиональной подготовки открыт в Пензе Образование

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открыт в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Ежегодно услугами ЦОПП будут пользоваться не менее 4 тыс. человек: школьники, студенты, педагоги, представители предприятий и организаций, граждане, желающие переобучиться или повысить квалификацию», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что на базе центра можно будет получить консультацию на тему построения индивидуального плана обучения, принять участие в профориентационных мероприятиях и профессиональных пробах, а также освоить образовательные программы, реализуемые как ЦОПП, так и учреждениями, сотрудничающими с ним.

Из сообщения следует, что среди основных задач центра опережающей профессиональной подготовки — выявление потребностей в подготовке кадров для экономики региона и создание единой образовательной среды, в том числе через формирование банка лучших практик.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановление регионального правительства №64-пП «О создании государственного автономного учреждения Пензенской области «Центр опережающей профессиональной подготовки» было подписано 18 февраля 2021 года.

5 апреля учреждение было зарегистрировано в качестве юридического лица.

Исполняющий обязанности директора ГАУ «Центр опережающей профессиональной подготовки» — Алексей Фомин.