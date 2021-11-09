Чащина проинформировала Комарова об организации горячего питания в школах Пензы Образование

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина проинформировала министра образования региона Алексея Комарова об организации питания в школах города.

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«Стоимость у нас так же, как и везде, — 76 с небольшим рублей, из которых 54 — стоимость продуктов. Общее меню, предложенное министерством образования [Пензенской области], мы отрабатываем на трех школах: классическая гимназия №1, а также школы №63 и №25», — сказала она в ходе рабочей встречи, состоявшейся накануне.

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Лилия Чащина добавила, что в связи с действующими в регионе ограничениями удалось сэкономить денежные средства, которые было предложено направить на увеличение кратности питания, в результате теперь, по ее словам, почти во всех школах есть горячие завтраки и обеды.

Начальник управления образования Пензы пояснила, что по городу принято решение открывать буфеты только после основного приема пищи, а также помимо комплексного предлагать детям вариативное меню — три первых блюда, столько же вторых и несколько салатов.

Особое внимание она обратила на то, что с 1 октября подорожали продукты, в связи с чем необходима дополнительная поддержка.

По словам Алексея Комарова, данный вопрос будет изучен.

«Качество питания у нас не должно снижаться, а оставаться либо на текущем уровне, либо возрастать. Мы будем дальше обсуждать перспективы в этом вопросе, и министерство образования однозначно вас поддержит», — цитирует главу ведомства пресс-службы Минобразования Пензенской области.