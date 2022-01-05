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Алла Маркова посетила с рабочим визитом Малосердобинский район

16:03 | 05.01.2022 | Образование

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Пенза, 5 января 2022. PenzaNews. Первый заместитель министра образования Пензенской области Алла Маркова посетила с рабочим визитом Малосердобинский район.

Алла Маркова посетила с рабочим визитом Малосердобинский район. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она провела встречу с главой администрации района Иваном Кирюхиным, на которой обсуждались вопросы совершенствования системы образования, социальные проблемы и другие темы.

В ходе визита Алла Маркова проверила, как организованы мероприятия для активного отдыха детей во время каникул, ознакомилась с работой многопрофильного лицея, бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Кроме того, первый замминистра посетила образовательные организации на территории трех сельсоветов, а также многодетные семьи и вручила новогодние подарки, сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.

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