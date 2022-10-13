Олег Мельниченко назвал строящуюся в «Спутнике» школу важнейшим объектом для региона Образование

Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал строящуюся в микрорайоне «Город Спутник» школу, которая рассчитана на 2 тыс. 425 мест, важнейшим объектом для региона.

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Как доложил в ходе оперативного совещания первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, готовность составляет 50%, в федеральном мониторинге объект находится в «зеленой» зоне, работы ведутся с опережением графика.

«Держать проведение строительных работ надо на особом контроле», — подчеркнул губернатор.

«Это важнейший для региона объект. 1 сентября 2023 года школа в «Городе Спутнике» должна принять детей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 апреля губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год, отметил, что новая школа в «Спутнике» будет самой большой в Пензенской области.

По словам руководителя субъекта федерации, строительство школы в «Спутнике» является одним из самых масштабных проектов в сфере регионального образования.

7 июня губернатор лично посетил строительную площадку. По итогам визита он написал в своем Telegram-канале, что «открытие новой школы в «Спутнике» было одним из главных наказов избирателей».

Кроме того, Олег Мельниченко уточнил, что «это будет самая большая школа в ПФО, в ней будут учиться 2 тыс. 425 детей, а это порядка 97 классов».

По информации пресс-службы облправительства, площадь здания составит почти 34 тыс. кв. метров, еще 12 тыс. кв. метров будет отведено под зеленую зону на открытом воздухе.