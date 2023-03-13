Олег Мельниченко оценил ход строительства новой школы в «Спутнике» Образование

Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход строительства школы на 2 тыс. 425 мест в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном.

Фото: Pnzreg.ru

«Работы идут со значительным опережением графика, готовность объекта составляет более 80%. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что в сентябре 2023 года мы этот объект сдадим», — сказал глава региона, комментируя увиденное.

Он напомнил, что строительство школы во многом стало возможным благодаря поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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«Совокупное финансирование объекта — более 3 млрд. рублей. Уже частично закуплены современнейшее оборудование и мебель. В школе будет два огромных спортзала, актовый зал примерно на 1 тыс. человек, тренажерный зал, много чего, что позволит детям гармонично развиваться», — отметил Олег Мельниченко.

Оценивая представленный холдингом «Термодом» перспективный план развития территории, губернатор подчеркнул, что видит будущую школу центром микрорайона.

«Пока в «Спутнике» не построили культурно-досуговый центр, школа должна в полном объеме работать на микрорайон. Тут должны проходить и досуговые мероприятия, и спортивные соревнования, и работать кружки. Мы готовы дополнительно выделять ставки педагогов дополнительного образования», — сказал он.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации поручил уделить особое внимание кадровому вопросу — подобрать для школы грамотного директора и сформировать достойный педагогический коллектив.

«Школа большая, здесь можно развивать несколько профилей — физико-математический, инженерный, архитектурный. Но здесь, конечно же, надо посоветоваться с родителями учеников. Детям нужно получать хорошее фундаментальное образование, которое в дальнейшем позволит им успешно реализоваться в выбранной профессии», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.