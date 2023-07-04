Ягов и Комаров посетили строящуюся школу в «Спутнике» Образование

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр образования региона Алексей Комаров посетили строящуюся школу в микрорайоне «Город Спутник».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства, строительные работы на объекте вышли на завершающую стадию.

«В девяти корпусах практически закончена внутренняя и наружная отделка. Особое внимание [...] уделяется благоустройству территории. На сегодня готовность объекта составляет порядка 90%. 1 сентября 2023 года школа в «Спутнике» распахнет свои двери учащимся», — говорится в тексте.

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Комментируя увиденное, Алексей Комаров напомнил, что открытие нового образовательного учреждения позволит ликвидировать вторую смену в действующей школе имени М.Ю. Лермонтова и организовать учебный процесс в одну смену.

«Новая школа строится по самым современным стандартам. Проблем с подбором педагогических кадров у нас нет. Для ребят будут созданы все условия для обучения», — подчеркнул министр, слова которого приводятся в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Новая школа рассчитана на 2 тыс. 425 мест.

По словам губернатора Олега Мельниченко, она станет самой большой в Пензенской области и Приволжском федеральном округе.

Учреждение будет оснащено инновационным оборудованием и современной системой безопасности.

Помимо учебных классов, проектом предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

На пришкольной территории будут располагаться спортплощадки, стадион, а также зона отдыха с детскими площадками.