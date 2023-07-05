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Алексей Комаров посетил стройплощадку школы в Большом Вьясе

09:38 | 05.07.2023 | Образование

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Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров посетил строительную площадку школы в селе Большой Вьяс Лунинского района в минувший вторник, 4 июля.

Алексей Комаров посетил стройплощадку школы в Большом Вьясе

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, готовность объекта составляет 45%, работы идут с опережением графика.

Алексей Комаров подчеркнул важность сохранения темпов строительства.

Ожидается, что школа будет сдана в эксплуатацию в этом году.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», школа в Большом Вьясе рассчитана на 160 мест.

В двухэтажном здании будут размещаться специализированные классы с лабораторными помещениями для уроков химии, физики, биологии, информатики.

Спроектированы просторная столовая и спортивный зал, который можно будет задействовать для проведения культурно-массовых мероприятий. Предусмотрен медицинский кабинет.

На территории планируется организовать спортплощадку, устроить теплицу, плодовый сад и цветочную зону.

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