На восстановление школы села Студенка, где обрушилась крыша спортзала, потребуется около 20 млн. рублей — администрация района Образование

Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Около 20 млн. рублей, согласно предварительным расчетам, потребуется на восстановление школы села Студенка Пензенской области, где на минувшей неделе обрушилась крыша спортзала. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Белинского района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«В Белинском районе произошла чрезвычайная ситуация: 29 июля в школе села Студенка обрушилась балка и восемь плит перекрытий кровли спортивного зала, четыре плиты, примыкающие к стенам, находятся в деформированном состоянии. В результате обрушения был продавлен пол и деформирована часть карниза спортивного зала. Никто не пострадал. С 22 июня в школе проводились работы по замене утепления и гидроизоляции школы согласно муниципальному контракту от 15 марта 2023 года, заключенному с ИП Снаткин И.Н. При проведении работ вмешательства в конструкцию не было. Над спортивным залом, так же как и над всеми помещениями школы, была проведена теплоизоляция и уложен один слой гидроизоляции, отремонтированы карнизы и сливные козырьки», — говорится в тексте.

В нем указано, что для установления причин обрушения и пригодности школы к дальнейшей эксплуатации руководством образовательного учреждения заказана экспертиза в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.

«Предварительный осмотр уже показал, что причиной обрушения кровли могло стать нарушение обязательных требований в области строительства и применение несоответствующих нормам материалов. Важно отметить, что школа в селе Студенка построена еще в 1973 году хозяйственным способом на средства колхоза имени Димитрова», — сказано в сообщении.

«Предварительная стоимость восстановления школы составляет около 20 млн. рублей. Уже получено экспертное мнение, что проводимый ремонт не скажется на старте учебного года, и с 1 сентября дети сядут за парты в своей родной школе», — добавляется в тексте.