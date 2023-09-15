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Новой школе в «Спутнике» присвоено имя Льва Ермина

12:16 | 15.09.2023 | Образование

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Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Имя Льва Ермина присвоено средней общеобразовательной школе №1, расположенной в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе очередной 11-й сессии в пятницу, 15 сентября.

Новой школе в «Спутнике» присвоено имя Льва Ермина

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к народным избранникам перед рассмотрением данного вопроса, губернатор Олег Мельниченко отметил большой вклад советского и российского партийного, государственного и общественного деятеля в развитие региона.

«Все, кто родился на Пензенской земле, знают его как легендарного первого секретаря областного комитета Коммунистической партии Советского Союза, как человека уважаемого. Вклад, который в развитие нашего региона внес Лев Борисович Ермин, должен быть соответствующим образом увековечен. И лучший способ — присвоить его имя самой большой школе в Пензенской области и ПФО, которую в этом году построили и сдали в микрорайоне «Город Спутник», — сказал он.

В итоге депутаты поддержали законопроект единогласно, сообщает пресс-служба облправительства.

Строительство самой большой в Приволжском федеральном округе школы на 2 тыс. 425 мест в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области велось в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Учреждение оснащено инновационным оборудованием и современной системой безопасности.

Помимо учебных классов, предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

На базе школы дети смогут получить профильное образование, в том числе инженерно-технического направления. Из дополнительного образования — техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное.

Торжественное открытие новой школы в «Спутнике» состоялось 1 сентября 2023 года.

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