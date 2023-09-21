Замминистра просвещения России высоко оценила оснащенность новой школы в «Спутнике» Образование

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева высоко оценила оснащенность новой школы в «Спутнике» в ходе ознакомительной экскурсии, которая состоялась в рамках ее рабочего визита в Пензенскую область в четверг, 21 сентября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Директор Ольга Баландина показала Татьяне Васильевой и сопровождавшим ее гостям территорию образовательного учреждения, кабинеты с современным оборудованием, лаборатории, спортивный и актовый залы, столовую.

Она подчеркнула, что в новой школе созданы все условия для обучения детей.

В свою очередь замминистра просвещения РФ отметила, что «большая школа — это возможность заниматься в кружках по интересам».

«Я уверена, что здесь каждый квадратный метр будет наполнен школьной жизнью, а ребята получат возможность развивать все свои таланты. И в дальнейшем выучиться и работать на благо Пензенской области», — сказала Татьяна Васильева, слова которой приводятся на сайте министерства образования региона.

Строительство самой большой в Приволжском федеральном округе школы на 2 тыс. 425 мест в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области велось в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Учреждение оснащено инновационным оборудованием и современной системой безопасности.

Помимо учебных классов, предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

На базе школы дети смогут получить профильное образование, в том числе инженерно-технического направления. Из дополнительного образования — техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное.

Торжественное открытие новой школы в «Спутнике» состоялось 1 сентября 2023 года.

15 сентября по предложению губернатора Олега Мельниченко школе было присвоено имя Льва Ермина, который руководил Пензенской областью с 1961 по 1979 годы и внес большой вклад в развитие региона.