В Заречном на базе технологического института будет создан кластер в отрасли электронной промышленности Образование

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Кластер в отрасли электронной промышленности будет создан на базе зареченского технологического института – филиала Пензенского государственного технологического университета в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Пензенская область получила субсидии из федерального бюджета на развитие профессионального образования в рамках федеральной программы «Профессионалитет». В 2026 году на базе [...] зареченского технологического института, где обучаются 500 человек, совместно с производственным объединением «Старт» и IT-компанией «Максофт» создадим кластер в отрасли электронной промышленности. Улучшим материально-техническую базу учебного заведения, адаптируем программы под запросы работодателей. Будем готовить востребованных специалистов по четырем узкопрофильным направлениям — в новом учебном году на бюджетные места примем более 100 человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 23 апреля.

Он отметил, что новый кластер станет четвертым в Пензенской области и вторым, созданным на базе высшего учебного заведения.

«Готовим кадры под конкретные рабочие места на предприятиях региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2022 году на базе Пензенского государственного аграрного университета был создан образовательно-производственный сельскохозяйственный кластер.

В 2024 году в регионе появилось еще два кластера. На базе пензенского колледжа архитектуры и строительства был создан образовательно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство», а на базе пензенского социально-педагогического колледжа — образовательный кластер «Педагогические кадры для устойчивого развития Пензенской области».