22:17:32 Среда, 23 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном на базе технологического института будет создан кластер в отрасли электронной промышленности

12:57 | 23.04.2025 | Образование

Печать

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Кластер в отрасли электронной промышленности будет создан на базе зареченского технологического института – филиала Пензенского государственного технологического университета в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Заречном на базе технологического института будет создан кластер в отрасли электронной промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область получила субсидии из федерального бюджета на развитие профессионального образования в рамках федеральной программы «Профессионалитет». В 2026 году на базе [...] зареченского технологического института, где обучаются 500 человек, совместно с производственным объединением «Старт» и IT-компанией «Максофт» создадим кластер в отрасли электронной промышленности. Улучшим материально-техническую базу учебного заведения, адаптируем программы под запросы работодателей. Будем готовить востребованных специалистов по четырем узкопрофильным направлениям — в новом учебном году на бюджетные места примем более 100 человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 23 апреля.

Он отметил, что новый кластер станет четвертым в Пензенской области и вторым, созданным на базе высшего учебного заведения.

«Готовим кадры под конкретные рабочие места на предприятиях региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2022 году на базе Пензенского государственного аграрного университета был создан образовательно-производственный сельскохозяйственный кластер.

В 2024 году в регионе появилось еще два кластера. На базе пензенского колледжа архитектуры и строительства был создан образовательно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство», а на базе пензенского социально-педагогического колледжа — образовательный кластер «Педагогические кадры для устойчивого развития Пензенской области».


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали двоих молодых людей, нарушавших ночной покой жителей дома на улице Плеханова Наталья Конашенкова стала победителем поволжского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Печатная пресса»
В Пензе пьяный мужчина избил работника хостела из-за отказа предоставить ночлег В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки
В Пензе мужчина угрожал убить сожительницу из-за отказа выпить с ним, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама