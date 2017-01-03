Ремонт дома на Ударной в Пензе начнут только после расселения жильцов первого подъезда ЖКХ

Пенза, 3 января 2017. PenzaNews. Ремонт разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе возможен только после полного расселения жильцов первого подъезда, при этом подрядчик готов приступить к работам немедленно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации Пензы во вторник, 3 января.

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«Сегодня комиссия, в состав которой вошли замглавы горадминистрации Юрий Ильин, начальник управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и замдиректора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев, встретилась с представителями подрядной организации. Они готовы приступить к проведению противоаварийных мероприятий немедленно. Смета на проведение работ составлена. Однако без полного расселения жильцов первого подъезда усиление конструкций произвести невозможно. Это связано с безопасностью людей», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили также, что в самое ближайшее время жители будут проинформированы о необходимости временного переезда в маневренный фонд, поскольку уже до 9 января управляющая компания должна провести работы по отключению подъезда от отопления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет.

УК «ЖЭМУП-7», которой было поручено курировать дом, в 2016 году инициировала общее собрание жильцов дома по вопросу его реконструкции. Из-за несогласия жителей управляющая организация к данным работам не приступала. Тем не менее экспертиза жилого дома была проведена.

В ходе совещания 19 декабря вице-мэр Юрий Ильин поручил провести дополнительную экспертизу состояния дома, составить смету и договориться с подрядчиком об укреплении фундамента и опорных стен в течение января–февраля.

Тогда же стало известно, что восстановление обрушившейся части дома будет проведено за счет средств из резервного фонда администрации города.

В конце декабря замглавы администрации Пензы Юрий Ильин проинформировал мэра Виктора Кувайцева о том, что в доме проведены первичные противоаварийные мероприятия — в частности, были установлены подпорные балки.