В Пензенской области в 2016 году перерасчет платы за ЖКУ произведен в 223 домах ЖКХ

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в 2016 году произведен в 223 многоквартирных домах Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в Госжилстройтехинспекции региона.

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Например, по данным ведомства, в Пензе управляющей компанией ООО «Обслуживание жилого фонда» в 2015–2016 годах было произведено одностороннее повышение размера платы за жилищные услуги на коэффициент инфляции. Без проведения общих собраний собственников жители получили платежные документы с завышенной стоимостью за ЖКУ.

Сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области проводили внеплановые проверки и выдавали соответствующие предписания, после чего ООО «Обслуживание жилого фонда» был произведен перерасчет платы жителям двух домов — №13 на улице Островского и №19 на проспекте Победы.

В платежных документах за ноябрь 2016 года плата за жилищные услуги применялась уже без коэффициента инфляции.

Сумма перерасчета жителям указанных многоквартирных домов составила от 562 рублей 60 копеек до 1 тыс. 218 рублей 83 копеек.