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Санатории готовы принять жителей Пензы, если утром тепло не вернется в их квартиры

01:57 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Более 1 тыс. мест в гостиницах и санаториях подготовлено в Пензе на случай, если к утру не удастся восстановить теплоснабжение, нарушенное после аварии на ТЭЦ-1.

Санаторий имени С.М. Кирова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе горадминистрации, при увеличении времени проведения аварийно-восстановительных работ планируется эвакуация населения в санатории имени В.В. Володарского, имени С.М. Кирова, «Серебряный бор», гостиницы «Ласточка» и «Пенза».

В мэрии отметили также, что город оказал поддержку компании «Т Плюс» в устранении порывов на сетях, безвозмездно предоставив шесть насосов для откачивания воды и три трактора.

«Все бригады, задействованные в ликвидации аварийных ситуаций, обеспечены горячим питанием и мобильными местами обогрева», — уточнили в администрации Пензы.

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В пресс-службе пояснили, что оперативный штаб принял решение не вводить режим ЧС, так как время отсутствия тепла в жилых домах не превышает 24 часов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в полночь мэр Пензы Виктор Кувайцев провел очередное заседание оперативного штаба, координирующего работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1.

Согласно озвученным данным, пока не отапливаются 149 жилых домов, несколько детских садов и школ.

Планируется, что в дома жителей и объекты соцкультбыта тепло поступит в 8.00–10.00 пятницы, 27 января.
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