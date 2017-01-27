В Пензе без тепла остаются около 150 домов, несколько детсадов и школ ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. 149 жилых домов, несколько детских садов и школ остаются без тепла в Пензе, где днем в четверг, 26 января, произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов в ходе заседания оперативного штаба, состоявшегося в мэрии.

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По его словам, это данные на 00.00.

Планируется, что во все жилые дома и объекты соцкультбыта тепло поступит в 8.00–10.00 пятницы, 27 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, к 22.00 отопление появилось в домах микрорайона Север, частично — в Заводском районе.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который вышел из отпуска в связи с чрезвычайной ситуацией, лично посетил ряд квартир на улице Циолковского, а также лицей архитектуры и дизайна №3 на улице Литвинова, где в момент визита мэра теплоснабжение осуществлялось в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Первоначально была информация, что произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения, работавший на ТЭЦ. Других пострадавших нет.

Губернатор Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего.

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На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.

В связи с произошедшим в зоне отключения отопления оказались почти 500 многоквартирных домов.