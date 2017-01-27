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Губернатор и президент Группы «Т Плюс» обсудили перебои с подачей тепла в Пензе

17:45 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Происшествие на ТЭЦ-1 в Пензе, в результате которого погиб человек, а также повреждения на магистральных теплосетях с последующим массовым отключением отопления стали главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с президентом Группы «Т Плюс» Александром Вагнером, состоявшейся в региональном правительстве в пятницу, 27 января.

Губернатор и президент Группы «Т Плюс» обсудили перебои с подачей тепла в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Аварийно-восстановительные бригады работали всю ночь, все должностные лица были на месте. Специалисты как муниципальных, так и частных компаний, в соответствии с поставленной мной задачей, оперативно подключились к работе по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1», — отметил глава региона.

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Он добавил, что в сложившейся ситуации компании «Т Плюс» необходимо рассмотреть возможность увеличения объема ремонта теплосетей, котельных и ТЭЦ, расположенных в Пензенской области.

«Мы не претендуем на управление частной компанией. Мы претендуем на взаимодействие в решении совместных задач в интересах жителей региона», — пояснил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, по итогам переговоров стороны наметили план совместных действий, направленных на модернизацию тепловых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, входящих в состав предприятий Группы «Т Плюс».
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