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Магистральные теплосети Пензы подают тепло на все ЦТП

19:20 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Специалисты «Т Плюс теплосеть Пенза» наладили гидравлический режим на всех четырех магистральных трубопроводах, отремонтированных за последние сутки.

Магистральные теплосети Пензы подают тепло на все ЦТП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Т Плюс», в частности, в 19.00 на заданные параметры работы вышел магистральный трубопровод диаметром 700 мм, на котором в 13.00 удалось устранить повреждение в районе улицы Герцена.

«Т Плюс» восстановила подачу тепла по магистральным сетям до всех центральных тепловых пунктов (ЦТП) Пензы. Управляющие компании уже подключили основную часть жилого сектора, оставшегося без тепла 26 и 27 января. Специалисты компании готовы оказать помощь в запуске ЦТП на квартальных теплосетях для скорейшего восстановления теплоснабжения в жилых домах, где сохраняются ограничения», — пояснили в пресс-службе.

В организации напомнили, что к утру пятницы специалисты «Т Плюс» устранили три повреждения на магистральных теплосетях, которые были зафиксированы накануне в период с 14.50 до 16.00.

«Параметры работы теплосетей «Т Плюс» выдерживаются строго по заданному режиму — 92ºС. В работах по ликвидации аварии на пензенской ТЭЦ-1 и на сетях ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» задействованы 20 единиц специальной техники и 136 человек персонала Группы «Т Плюс», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Иван Белозерцев в связи с фактом обрушения кровли на ТЭЦ-1 подписал распоряжение «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» для региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время на ТЭЦ-1 Филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» работает специальная комиссия. Ей предстоит выявить причины нештатной ситуации.
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