Магистральные теплосети Пензы подают тепло на все ЦТП ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Специалисты «Т Плюс теплосеть Пенза» наладили гидравлический режим на всех четырех магистральных трубопроводах, отремонтированных за последние сутки.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Т Плюс», в частности, в 19.00 на заданные параметры работы вышел магистральный трубопровод диаметром 700 мм, на котором в 13.00 удалось устранить повреждение в районе улицы Герцена.

«Т Плюс» восстановила подачу тепла по магистральным сетям до всех центральных тепловых пунктов (ЦТП) Пензы. Управляющие компании уже подключили основную часть жилого сектора, оставшегося без тепла 26 и 27 января. Специалисты компании готовы оказать помощь в запуске ЦТП на квартальных теплосетях для скорейшего восстановления теплоснабжения в жилых домах, где сохраняются ограничения», — пояснили в пресс-службе.

В организации напомнили, что к утру пятницы специалисты «Т Плюс» устранили три повреждения на магистральных теплосетях, которые были зафиксированы накануне в период с 14.50 до 16.00.

«Параметры работы теплосетей «Т Плюс» выдерживаются строго по заданному режиму — 92ºС. В работах по ликвидации аварии на пензенской ТЭЦ-1 и на сетях ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» задействованы 20 единиц специальной техники и 136 человек персонала Группы «Т Плюс», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Иван Белозерцев в связи с фактом обрушения кровли на ТЭЦ-1 подписал распоряжение «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» для региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время на ТЭЦ-1 Филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» работает специальная комиссия. Ей предстоит выявить причины нештатной ситуации.