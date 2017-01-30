Ущерб должен возмещать тот, кто стал первоисточником проблем с теплом в Пензе — мэр ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Ущерб, причиненный собственникам жилых помещений в результате длительного нарушения теплоснабжения жилых домов в Пензе после аварии на ТЭЦ-1, должна возмещать организация, которая в установленном законом порядке будет признана виновной в случившемся. Такое мнение высказал глава городской администрации Виктор Кувайцев в ходе брифинга, состоявшегося вечером в понедельник, 30 января.

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«Мы об этом говорили на месте происшествия, сегодня на совещании, куда пригласили правовое управление и посоветовали провести семинар с управляющими компаниями, чтобы сопроводить граждан пострадавших и ущерб возместить. Мы уверены, что в установленном законом порядке это можно сделать, определив виновную сторону, которая должна возместить [ущерб]», — отметил мэр.

Он добавил, что, несмотря на озвученные ранее претензии в адрес компании «Т Плюс» о несвоевременном информировании о сроках ликвидации происшествия на ТЭЦ-1, официально они пока ни к кому не предъявлены.

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«Мэрия не предъявляет сегодня никаких претензий, потому что это должно происходить после соответствующих разбирательств и в установленном законом порядке», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

По его словам, при установлении обстоятельств произошедшего нужно «прийти к первоисточнику, кто это все породил».

«Вот тогда можно будет говорить — либо это будет одна сторона, либо другая», — пояснил мэр.

Он уточнил, что примет любой из возможных вариантов: если виновным будет признано ПАО «Т Плюс», МКП «Теплоснабжение города Пензы» или какая-либо управляющая компания.

«Люди реально пострадали. Им нанесен ущерб. Мы на их стороне», — резюмировал Виктор Кувайцев.