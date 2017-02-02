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В Пензе устранен порыв на тепломагистрали

08:16 | 02.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Порыв на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм, который произошел на территории ТЭЦ-1 в Пензе, устранен. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе устранен порыв на тепломагистрали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации МЧС России по Пензенской области, порыв на магистральном трубопроводе был устранен в течение 10 часов, и в 4.00 2 февраля теплоноситель начал поступать в жилые дома и социальные объекты. Сейчас идет заполнение системы, и тепло поступит непосредственно потребителю», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что все службы, организации, учреждения жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты города Пензы приведены в готовность, чтобы в случае необходимости действовать в режиме чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за аварии без отопления осталось 206 домов в районе улиц Герцена, Карпинского, Толстого, Ворошилова, Суворова, Коммунистической, 8 Марта и проспекта Победы. Под отключение попадали школы №№16,47,29,58, детские сады №№110,56,70,88,99, а также два учреждения здравоохранения.

В «Т Плюс» назвали ремонт на тепломагистрали плановым.
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