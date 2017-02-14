За наем муниципального жилья пензенцам будут приходить отдельные квитанции ЖКХ

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Отдельная квитанция на оплату за социальный наем муниципального жилья будет приходить нанимателям в Пензе начиная с февраля 2017 года.

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«Администрация города Пензы уведомляет граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, о том, что в 20-х числах февраля за январь текущего года и далее ежемесячно данным гражданам будет приходить отдельная квитанция на оплату за социальный наем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

В нем уточняется, что оплату можно будет производить во всех отделениях банков и Почты России.

«В случае, если ваша квартира приватизирована, для прекращения начисления платежей за социальный наем муниципального жилья необходимо своевременно предоставлять копии подтверждающих документов о праве собственности на занимаемое помещение в департамент ЖКХ города Пензы», — добавляется в тексте.