В Пензе активизированы работы по вывозу снега и ликвидации подтоплений ЖКХ

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы активизировали работу по предупреждению и ликвидации подтоплений в связи с повышением температуры воздуха.

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Утром в четверг, 23 февраля, мэр Виктор Кувайцев и заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС города Александр Дерябин посетили места, где специалисты МУП «Пензадормост» занимаются очисткой ливневой канализации.

По данным предприятия, ночью эти работы велись на улицах Калинина, Баумана, Красной, Злобина, Чаадаева, Клары Цеткин, проспектах Победы и Строителей. На улицах Измайлова, Дружбы и Долгорукова ликвидировали последствия подтоплений. В первую очередь принимались меры по поступившим от жителей заявкам.

В ночь на 23 февраля был организован вывоз снега с улиц Подлесной, Коннозаводской, Вильямса, Коммунистической, Беляева и Окружной.

По словам главы администрации Пензы, необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать разрушающие последствия талых вод.

«Прежде всего от этого зависит состояние дорожного покрытия, нам важно сохранить его качество», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.